Milli Piyango sitesi neden açılmıyor? mpi.gov.tr Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2020 bilet sorgulama motoru nasıl kullanılıyor?

Milli Piyango sonuçları 2020 için nefesler tutuldu! Milyonlarca vatandaş, aldıkları biletlere çıkacak ikramiyeleri öğrenmek için 'Milli Piyango bilet sorgula' başlığı altında araştırmalarını şekillendiriyor. Bilindiği gibi, MPİ'nin Kızılay'daki binasında 15.00 itibari ile çekiliş başladı ve sonuçları açıklanıyor. Vatandaşlar da mpi.gov.tr üzerindne kendilerine çıkan ikramiye tutarlarını öğrenmeye çalışıyor. Tam bu yönde de, MPİ bilet sorgulama internet sitesi üzerinde de zaman zaman erişim sıkıntısı yaşanmakla beraber; site de açılmayabiliyor. Hâl böyle olunca da, 'Milli Piyango sitesi neden açılmıyor?' sorusu oldukça merak ediliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?

mpi.gov.tr adresine vatandaşlar tarafından yoğun bir erişim sağlandığı için sitede zaman zaman erişim problemi yaşanıyor. Alternatif olarak, aşağıdaki ekran aracılığıyla Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MOTORU NASIL KULLANILIR? 31 ARALIK 2019

Bu işlemi yapmak için biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak "bilet numaranız" yazan alana ekleyiniz. Daha sonra "bilet sorgula" butonuna tıklayarak otomatik olarak biletinize çıkan ikramiyeyi kolayca görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda 2019 Milli Piyango sonuçları tam sıralı listeye de bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.