Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Milli Piyango sonuçları 8 Milyon TL kazandıran rakam açıklandı mı? MPİ yılbaşı çekilişi sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama 2020

8 Milyon TL kazandıran rakam açıklandı mı? MPİ yılbaşı çekilişi sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama 2020

Büyük bir merakla beklenilen 2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklanıyor. MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları neticesinde son dakika bilgisine göre, 8 Milyon TL büyük ikramiye kazandıran numara da açıklandı mı?. En büyük ikinci ikramiye olma özelliği taşıyan ikramiye tutarı, talihli bir kişiye çıkacak. Peki, 8 Milyon TL kazandıran numara ne oldu? Haberimizin detaylarından, Milli Piyango bilet sorgulama motoru ile beraber; 31 Aralık yılbaşı çekiliş sonuçları 2020 hakkında bilgi sahibi olabilir ve 8 Milyon TL kazandıran numarayı öğrenebilirsiniz. İşte, MPİ bilet sorgulama ve tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 20:04
Milli Piyango sonuçları 8 Milyon TL kazandıran rakam açıklandı mı? MPİ yılbaşı çekilişi sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama 2020

Milli Piyango sonuçları 2020 kapsamında sorgulama işlemlerinin ardı arkası kesilmezken, MPİ tarafından son dakika haberleri de art arda geliyor. Satın aldıkları biletleri ile zenginlik hayallerine dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları 2020 hakkındaki güncel ve son dakika bilgileri yakından takip ediyor. 8 milyon TL kazandıran numara açıklandıktan sonra haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango 8 Milyon TL kazandıran numaralar;

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA MOTORU NASIL KULLANILIR?

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası salonunda saat 15.00'te başladı. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango sonuçları 8 Milyon TL kazandıran rakam açıklandı mı? MPİ yılbaşı çekilişi sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama 2020
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN