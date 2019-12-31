Milli Piyango sonuçları 8 Milyon TL kazandıran rakam açıklandı mı? MPİ yılbaşı çekilişi sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama 2020

Milli Piyango sonuçları 2020 kapsamında sorgulama işlemlerinin ardı arkası kesilmezken, MPİ tarafından son dakika haberleri de art arda geliyor. Satın aldıkları biletleri ile zenginlik hayallerine dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları 2020 hakkındaki güncel ve son dakika bilgileri yakından takip ediyor. 8 milyon TL kazandıran numara açıklandıktan sonra haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango 8 Milyon TL kazandıran numaralar;

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA MOTORU NASIL KULLANILIR?

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası salonunda saat 15.00'te başladı. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.