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Milli Piyango sonuçları tıkla öğren! Milli piyango yılbaşı 2020 çekilişi bilet sorgulama motoru

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin ardından erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş, bilet sorgulama işlemi yaparak ikramiye kazanıp kazanamadığını öğrenmek istiyor. 80 milyon liralık büyük ikramiye 4 farklı şehre ve çeyrek bilete isabet etti. 2020 Milli Piyango sonuçları yılbaşı bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletinize isabet eden ikramiyeyi öğrenebilirsiniz. Amorti 4 ve 8 numaralarına çıktı. Büyük ikramiye kazanan numara ise 9976216 numaralı bilet oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi kazanan numaralarını sorgulamak için sorgulama motorundan faydalanabilirsiniz. İşte MPİ yılbaşı 2020 bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 1.1.2020 00:43
Milli Piyango sonuçları tıkla öğren! Milli piyango yılbaşı 2020 çekilişi bilet sorgulama motoru

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda gerçekleştirdi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 çekilişi kazanan numaraları sıralı tam listesini internet sitesi aracılığıyla yayımladı. Buna göre biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayan vatandaşlar, aynı zamanda sorgulama motoruna biletlerinde yazılı olan numaraları yazarak da talihliler arasında yer alıp alamadığını öğrenebilir. Büyük ikramiyenin çıktığı iller ise İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı. Çekiliş sonucunda amorti numaraları 4 ve 8 oldu. MPİ tarafından yayınlanan Milli Piyango sonuçlarına nasıl erişim sağlanır? MPİ bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA MOTORU

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı. Yaşanan yoğunluk dolasıyla biletinizi Sabah.com.tr bilet sorgulama motoru aracılığıyla sorgulayabilirsiniz. Sabah.com.tr bilet sorgulama motoru ile yaptığınız sorgulama neticesinde biletinize ikramiye isabet edip etmediği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Milli Piyango sonuçları tıkla öğren! Milli piyango yılbaşı 2020 çekilişi bilet sorgulama motoru
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