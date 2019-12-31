Milli Piyango sonuçları tıkla öğren! Milli piyango yılbaşı 2020 çekilişi bilet sorgulama motoru

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda gerçekleştirdi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı 2020 çekilişi kazanan numaraları sıralı tam listesini internet sitesi aracılığıyla yayımladı. Buna göre biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayan vatandaşlar, aynı zamanda sorgulama motoruna biletlerinde yazılı olan numaraları yazarak da talihliler arasında yer alıp alamadığını öğrenebilir. Büyük ikramiyenin çıktığı iller ise İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı. Çekiliş sonucunda amorti numaraları 4 ve 8 oldu. MPİ tarafından yayınlanan Milli Piyango sonuçlarına nasıl erişim sağlanır? MPİ bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA MOTORU

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı. Yaşanan yoğunluk dolasıyla biletinizi Sabah.com.tr bilet sorgulama motoru aracılığıyla sorgulayabilirsiniz. Sabah.com.tr bilet sorgulama motoru ile yaptığınız sorgulama neticesinde biletinize ikramiye isabet edip etmediği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

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