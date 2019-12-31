Milli Piyango yılbaşı 2020 amorti numaraları çekilişi: Amorti çıkan numaralar ne zaman belirlenecek?

2020 yılı için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni yıl ile birlikte Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları da belli olacak. En çok merak edilenler arasında ise Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2020 amorti numaraları yer alıyor. Bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango amorti çıkan numaralar ne zaman, saat kaçta belli olacak sorusunun yanıtını araştırırken, MPİ tarafından da çekilişe ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan son dakika açıklamaya göre yarın akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişi sonuçları ve amorti çıkan numaraların açıklanacağı saat belli oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 31 ARALIK AMORTİ ÇIKAN NUMARALAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Normal saatlerinde gerçekleşirse, 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak. Birçok vatandaş, her yılbaşında çekilişlerin gece saat 00:00'da yapılacağını düşünüyor ancak yukarıda belirtilen saatlerde Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştiriliyor.

İşte Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler...