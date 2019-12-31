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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? 2020 ne zaman açıklanacak? MPİ ile hızlı bilet sorgulama

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği an geldi, çattı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan dorukta. 80 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olma hayali ile bilet alan vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini en hızlı bir şekilde bu başlık altından yapabilecekler. Öte yandan ‘’Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılıyor’’ sorusu da cevabını buldu. Peki, Milli Piyango (MPİ) 2020 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 80 milyon TL, 8 Milyon TL ve amorti numaraları çekilişi ne zaman yapılacak? İşte çekilişi sonuçları sorgulama motoru ve diğer tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:40
Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? 2020 Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? MPİ ile hızlı bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye çekilişi ile ilgili tüm detayları açıkladı. çekilişi 31 Aralık 2019'da gerçekleşecek. tam sıralı liste ve bilet sorgulama işlemi her yıl olduğu gibi yine en hızlı ve doğru verilerle sabah.com.tr adresinde olacak. yaparak biletinize çıkan ikramiye var ise bunu kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Peki, 31 Aralık Salı günü Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? MPİ sonuçları bilet sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte tüm ayrıntılar!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları anbean bu başlık altından sizlerle olacak. Biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi programını açıkladı. Büyük ikramiye çekilişinin yapılacağı saat belli oldu.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? 2020 Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? MPİ ile hızlı bilet sorgulama
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