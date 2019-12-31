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yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları ve bilet sorgulama

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yılbaşı özel çekilişi saatleri belli oldu. 15.00’da başlayacak olan büyük çekiliş, 21.00’a kadar devam edecek. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri yine en çok ilgi odağı olacak. Belirtilen saatin yaklaşması ile birlikte ‘’ yılbaşı çekilişi canlı izle’’ başlığı ile arama moturu üzerinde araştırmalar da artacak. Öte yandan 2020 ve MPİ bilet sorgulama motoruna yine sabah.com.tr’den ulaşabilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle linki belirtilen saatte bu başlık altında bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:02
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları ve bilet sorgulama

80 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak için bilet satın alarak hayaller kuran vatandaşlar için beklenen an geldi, çattı. yılbaşı 2020 çekilişi bugün gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2019'da yapılacak olan çekilişler 15:00'da start alacak. Belirtilen saatin gelmesi ile birlikte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle linkini de haberimizde bulabileceksiniz. Öte yandan ve bilet sorgulama motoruna da sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. MPİ yılbaşı özel çekilişi canlı izle!

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİ CANLI İZLE

'nin resmi internet sitesinden izlenebilecek olan yılbaşı çekilişi canlı izleme linkine bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir?

İşte canlı izleme linki;

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları ve bilet sorgulama
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