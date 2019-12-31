Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları ve bilet sorgulama

80 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak için bilet satın alarak hayaller kuran vatandaşlar için beklenen an geldi, çattı. Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi bugün gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2019'da yapılacak olan çekilişler 15:00'da start alacak. Belirtilen saatin gelmesi ile birlikte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle linkini de haberimizde bulabileceksiniz. Öte yandan Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama motoruna da sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. MPİ yılbaşı özel çekilişi canlı izle!

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİ CANLI İZLE

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden izlenebilecek olan yılbaşı çekilişi canlı izleme linkine bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir?

İşte canlı izleme linki;