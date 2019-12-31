Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi CANLI İZLE! Milli piyango çekilişi nasıl takip edilir, hangi kanalda yayınlanıyor?

Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinin 31 Aralık saat 15:00 itibarıyla başlamasının ardından vatandaşlar, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, çekilişin yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor. Fakat MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş, televizyondan yayınlanmıyor. En doğru ve güncel sonuçları Sabah.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Millİ Piyango sonuçları belli olmaya başladı. Tam tamına 80 milyon liralık büyük ikramiyenin belli olmasına ise çok az bir zaman kaldı. Satışa çıkarılan Milli Piyango biletlerinden temin edip çekilişin yapılacağı gün ve saati beklemeye koyulan vatandaşlar, Sabah.com.tr aracılığıyla Milli Piyango çekilişini canlı olarak takip edebilirler.

Milli Piyango canlı izle linki aracılığıyla sorgulama yaparak biletinize isabet eden ikramiyeyi öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!