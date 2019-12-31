Nimet Abla online bilet alan ikramiyeyi nasıl çeker? 31 Aralık 2019 MPİ yılbaşı özel çekilişi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam biletlerini temin etmiş olup sonuçların açıklanacağı tarih ve saati beklemeye koyulan vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Anbean Sabah.com.tr'den takip edilen sonuçları sorgulayıp biletine isabet ettiğini öğrenen vatandaşlar, ikramiye temin işlemlerinin nasıl yapıldığını da öğrenmek istiyor. Özellikle Nimet Abla'nın önünde oluşan bilet kuyrukları sebebiyle biletini online ortamdan satın alan vatandaşlar için ayrı bir merak konusu daha var. İşte detaylar….

2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İÇİN NİMET ABLA ONLİNE BİLET ALAN NE YAPMALI?

Piyango oyunlarında kazanılan ikramiye tutarları için ödemeler mevzuatta belirlenen limitler dahilinde NİMETABLA tarafından NİMETABLA Hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Limit üzerindeki ikramiye tutarları için, Üye fiziksel biletini NİMETABLA'dan kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alacaktır. Milli Piyango Biletlerinde çekiliş tarihinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresi geçerli olduğundan üyeler yukarıda bahsi geçen limiti aşan Milli Piyango biletleri için, bir yıllık zaman aşımı süresi içinde NİMETABLA'ya başvurmadıkları takdirde, ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.

Piyango biletleri çekilişin yapıldığı tarihten itibaren imha edilir. Üyelerin ikramiye kazanmış ve NİMETABLA tarafından Üye hesaplarına ikramiyesi yatırılmış biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır.