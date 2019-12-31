Profesörden Türk müziği albümü

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi Özbek'in 16 bestesinden oluşan 'Bir Başka Hazan' albümü dün Kavacık Güney Kampüsü'nde düzenlenen konserle dinleyicilerle buluştu. Konserde Prof. Dr. Özbek'e, kanunda İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Müziği Bölümü Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan Gidiş, kemanda ise Öğretim Görevlisi Şaban Gölge eşlik etti. Eser aralarında yaptığı konuşmalarda Türk Müziğine olan ilginin yeterli olmadığından yakınan Özbek, Türk Müziği makamları hakkında bilgi sundu. Nikrîz makamının önemini anlatan Özbek, Türklerin gittiği her yere hicaz ve nikrîz makamlarını taşıdıklarını, bu makamların adeta oraya gittiğimizin nişanesi olduğunu söyledi.