PTT bugün (1 Ocak) açık mı? Yılbaşında PTT açık mı kapalı mı? İşte yanıtı…

Yılın son gününde tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam eden PTT şubelerinin 1 Ocak günü hizmet verip vermeyeceği vatandaşların aklına takılan sorular arasında yer alıyor. Özellikle yeni yılın ilk günü pek çok kurum ve kuruluşun hizmet vermemesi '1 Ocak bugün PTT şubeleri hizmet veriyor mu? ve Yılbaşında PTT açık mı kapalı mı?' sorularının araştırılmasına neden oluyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

PTT BUGÜN (1 OCAK) AÇIK MI? YILBAŞINDA PTT AÇIK MI KAPALI MI? İŞTE YANITI…

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında PTT bugün çalışıyor mu, yarım gün tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.