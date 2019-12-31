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PTT bugün (1 Ocak) açık mı? Yılbaşında ? İşte yanıtı…

Yeni yıla giriş yapmamız nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş 1 Ocak günü hizmet vermiyor. Bu noktada PTT şubelerinde işleri olan vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘1 Ocak bugün PTT hizmet veriyor mu ve Yılbaşında ’ sorularını araştırıyor. Hal böyleyken yılın ilk gününde PTT şubelerinin çalışıp çalışmadığı konusu ile ilgili bilgilere Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer verdik. İşte PTT bugün açık mı? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 1.1.2020 03:22 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 03:26
PTT bugün (1 Ocak) açık mı? Yılbaşında PTT açık mı kapalı mı? İşte yanıtı…

Yılın son gününde tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam eden PTT şubelerinin 1 Ocak günü hizmet verip vermeyeceği vatandaşların aklına takılan sorular arasında yer alıyor. Özellikle yeni yılın ilk günü pek çok kurum ve kuruluşun hizmet vermemesi '1 Ocak bugün PTT şubeleri hizmet veriyor mu? ve Yılbaşında PTT açık mı kapalı mı?' sorularının araştırılmasına neden oluyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

PTT BUGÜN (1 OCAK) AÇIK MI? YILBAŞINDA PTT AÇIK MI KAPALI MI? İŞTE YANITI…

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında PTT bugün çalışıyor mu, yarım gün tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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PTT bugün (1 Ocak) açık mı? Yılbaşında PTT açık mı kapalı mı? İşte yanıtı…
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