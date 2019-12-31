Sağlık Bakanı Koca, başkentte yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti:

Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerinden Hatice-Erdal Açıkel çiftinin dördüncü çocuğu olarak 3 kilo 880 gram ağırlığında dünyaya gelen "Gökhan" bebeği ziyaret etti.

Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi alan ve normal doğumla dünyaya geldiğini öğrenen Koca, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koca, "Özellikle yeni dönemde, 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Bunun hazırlıklarını yaptık. Burada özellikle sezaryen değil, normal doğumu teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sezaryende oranların dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret eden Koca, özellikle özel sektör ve üniversitelerde sezaryen doğum oranlarının yüzde 74-75'lere kadar çıktığını kaydetti.

Bu oranın kamu hastanelerinde daha makul olduğuna değinen Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde de "Her gebeye bir ebe-her odaya bir ebe" uygulamasını başlattıklarını ve böylelikle primer sezaryen oranının yüzde 15'lere kadar düştüğünü anlattı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayılarımızı daha da artırarak, normal doğum sayılarını artıran, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz. Çünkü sezaryenin cerrahi bir ameliyat olduğunu biliyoruz. Yani tıbbi gereklilik söz konusu olduğunda yapılması, normal, isteğe bağlı olarak yapılmaması gereken bir cerrahi müdahale. Çünkü hem anne hem bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu, bu anlamda yapılmaması gerektiğini iyi biliyoruz."

2020 yılının sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesi temennisinde bulunan Koca, fedakar ve özverili çalışan, 1 milyonu aşkın sağlık personelinin de yeni yılını kutladı.

Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarının ardından, Gökhan bebeğe altın taktı, anne Hatice Açıkel'e de çiçek ve hediye verdi.

Hatice-Erdal Açıkel çifti de bebeklerini kucaklarına almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Hastanenin çocuk acil bölümünde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Koca, ardından 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne geçti.





ANKARA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Selçuk, ailenin talebi üzerine yeni yılın ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi.



Ankara'da 2020 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin dördüncü kız çocukları, 3 kilo 590 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Tetik çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Tetik çifti, Bakan Selçuk'un yeni doğan kız çocuklarına isim vermesini istedi. Uzun süre düşünen Bakan Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi. Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi ve hediye olarak tam altın taktı.



GENÇ ÇİFTE 3 ÇOCUK TAVSİYESİ



Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine tam altın taktı. Ayrıca Büşra ve Oğuzhan Şahin çiftinin suda doğan ilk bebeği Yağız Ege'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.





İNEGÖL'DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ KUZEY OLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılın ilk bebeği Kuzey bebek oldu.



İnegöl protokolü 2020'nin ilk bebeğini ziyaret etti. İnegölde devlet hastanesinde yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi. Yılın ilk bebeğine kuzey ismi verildi. Bir gün önceden dünyaya gelen Kuzey bebek aile için sürpriz oldu. Bana Semih Olaştaşgöz, "Normalden bir gün önce eşim doğum yaptı. Bizim içinde sürpriz oldu. İsim olarak rüzğar ve kuzey düşünüyorum. İkinci çocuğun oldu çok mutluyum yılın ilk bebeği bizim olduğu için" diye konuştu. İnegöl protokolü yılın ilk bebeğine altın taktı.

MERSİN'DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine Cennet Nur ismi verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Dolunay'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla kız çocuğu oldu.

Cennet Nur ismini koydukları 3 kilo 250 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Dolunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Dolunay," İki oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Sağ salim doğum yaptık. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise yılın ilk bebeği ve annesine hastanede ziyarette bulunarak, altın hediye etti.





SAKARYA'DA YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Ahmet Emin" ismi verildi.

Fezayil ve Nurgül Çakır çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 370 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Nurgül Çakır, üçüncü kez annelik sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Ahmet Emin koyduklarını ifade eden Çakır, bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde kucağına aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, aynı hastanede doğan 2019 yılının son bebeği olan Doğukan ve Necla Aydın çiftinin oğlu "Yiğit Asaf" ile yeni yılın ilk bebeği "Ahmet Emin"i ziyaret ederek, hediye takdim etti

BARTIN'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'UTKU BERK' OLDU

BARTIN'da yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Utku Berk' ismi verildi.



Esnaf Ercan Günay ve Şükran Günay çiftinin saat 00.05'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 100 gram doğdu. Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Bartın Valisi Sinan Güner, aileyi kutladı. Vali Güner'in eşi Hastane Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Beyhan Güner, minik bebeğe çeyrek altın hediye etti.



Anne Şükran Günay yaptığı açıklamada, "2020 yılının ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya geldi bebeğimiz. Çok mutlu olduk. Yeni yılın ilk bebeği oldu. 3 kilo 100 gram olarak doğdu. Şu an çok sağlıklı, adını utku berk verdik. Çok sevinçliyiz." dedi.

MALATYA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'AZRA'

MALATYA'da 2020'nin ilk bebeği, saat 00.07'de dünyaya geldi. Aile, bebeğe 'Azra' ismini verdi.



Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Cumali (32) ve Gülistan Karaya (31) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne dünyaya gelen kız bebekleri oldu. Saat 00.07'de dünyaya gelen 2 kilo 900 gram ağırlığında kız bebeğe Azra ismi verildi. Azra bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Gülistan Karakaya, 2020 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Anne Karakaya, 4'üncü çocuklarını kucağına aldığını belirterek, "Rabbim bağışlasın, ortanca çocuğum rahatsız. Yeni yılda beklentilerimiz hayırlı yıllar olur inşallah, güzel olur. Bizim için iyi geçer ve sağlıklı olur. Çocuğum da sağlığına kavuşur inşallah" dedi.



Baba Cumali Karakaya ise sevinçli olduklarını kaydederek, "İnşallah yuvamıza mutluluk, sevgi katar. İnşallah analı ve babalı büyür. Sevinçliyiz, mutluyuz ancak buruk bir sevinç. Hasta bir oğlanımızdan sonra bunun doğması aslında bunun da ileride o çocuğuma nakil lazım olursa alternatifler çoğalsın diye bir çocuğumuz daha olsun istedik. İnşallah 2020 yılı herkes için hayırlı olur" diye konuştu.



Kadın Doğum Uzmanı Hanifi Şahin ise, "Yeni yılın ilk bebeği Azra bebek. Umarım vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.

KARS'TA YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde 2020'nin ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi.

Taylan ve Songül Uluçay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu. "Uluçay" adı verilen bebek saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

3 kilogram ağırlığında bebek dünyaya getiren Songül Uluçay, bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan, Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

KİLİS'TE YENİ YILININ İLK BEBEĞİ ALİHAN KEMAL OLDU

KİLİS'te yeni yılın ilk bebeği Alihan Kemal oldu. Bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü çeşitli hediyeler vererek aileyi kutladı.



Kilis'te 2020'in ilk bebeği Halil ve Elif Yılmazer çiftinin dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Çiftin ikinci çocukları olan erkek bebek yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Alihan Kemal ismi verilen bebeğin ilk ziyaretçileri ise İl Sağlık Müdürü Dr.Mahmut Arık ile AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş oldu. Bebeğin ailesine çeşitli hediyeler vererek aileyi tebrik Arık, "Gaziantepli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bebeğimiz erkektir. Ailenin ikinci evladı, Allah'ım mübarek eylesin, ülkemize, ailesine hayırlı evlatlar eylesin, 2020 yılının sağlık camiasına ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Alihan Kemal bebeğin Babası Halil Yılmazer ise, "Biraz heyecan var, rabbim olmayanlara nasip eylesin. Rabbim herkese çocuğunu kucağına lamayı nasip eylesin. İl bebeğimizde erkekti, ikincisi de erkek oldu" dedi.

ŞANLIURFA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 00:02'DE DÜNYAYA GELDİ

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. Sağlıklı şekilde dünyaya gelen kız bebeğe 'Azra' adı verildi.



Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Nurşen Kavon, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İkinci çocuğuna hamile olan anne Nurşen Kovan, saatler 00.02'te gösterdiğinde, 4 kilo 100 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Çocuğunun sağlıklı olarak dünayaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen anne Kovan, "Benim ikinci çocuğum yeni yılda dünyaya gelmesi beni çok mutlu etti. Çok şükür Rabbime bana iki kız çocuğu verdi. Yeni bebeğimize Azra adını koyacağım. Ben tüm hemşirelere ve doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ DOĞDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan yılın ilk bebeğine "Doruk Lider", Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğan bebeğe ise "Yiğit" adı verildi.

Keşan Devlet Hastanesinde Müge ve Uğur Kılıç çiftinin bebeği "Doruk Lider", saat 00.01'de dünyaya geldi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, çifti hastanede ziyaret ederek, kutladı.

Aksal ve Helvacıoğlu bebeğin ailesine hediye verdi. Aksal, bebeği kucağına alarak sevdi.

Tekirdağ'da da yılın ilk bebeği, Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede saat 00.04'te dünyaya geldi. Hayriye ve Erman Değirmenci çiftinin bebeğine "Yiğit" adı verildi.

Baba Erman Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeği aslında yeni yıl öncesinde beklediklerini anlatarak, "Bugüne kısmetmiş. Yeni yılın bizim için en büyük hediyesi oldu. Daha güzel bir hediye olamaz." dedi.

Değirmenci, doğan bebeklerine ilk önce taraftarı olduğu Fenerbahçe eşofman takımı giydireceklerini söyledi.