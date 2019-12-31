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? 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

Her yıl 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi için bu yıl da nefesler tutuldu. Birçok vatandaşın hayalini süsleyen büyük ikramiyenin belli olmasına sayılı saatler kaldı. Şansını denemek amacıyla çeyrek, yarım ya da tam Milli Piyango yılbaşı bileti alan vatandaşlar, biletlerini sahte biletlerden nasıl ayırt edebileceğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında “?” sorusu geliyor. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 17:18
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama

Milli Piyango çekilişi sonuçlarının belli olmasına sayılı saatler kaldı. Uzun süredir milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen yılbaşı özel çekilişi sonuçları bugün belli olacak. 31 Aralık 2019 saat 15:0 itibarıyla başlayan çekiliş sonuçlarını sorgulamak ve biletine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, aynı zamanda biletlerinin sahte olup olmadığını da öğrenmek istiyor. Bu bağlamda sahte bilet nasıl anlaşılır sorusu yoğun olarak araştırılıyor.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Mili Piyango biletinin sahte olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem bulunuyor. Bu yöntemlere ve konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

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