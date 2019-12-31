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1 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ocak ayının ilk ürünleri raflara dizilmeye başlandı. Çarşamba günlerinin efsanevi ürünleri tüketicisiyle buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlar indirimli ürünler listesini merak ediyor. Buna göre ‘’ 1 Ocak ürünlerde bu hafta neler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji ve mutfak indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle kataloğun tam listesini yayınlanan mağazanın binlerce müşterisi var. Peki, bu hafta kataloğu içerisinde başka hangi ürünler bulunuyor? Haberimizde, mağazanın aktüel ürünler kataloğu, indirim listesi, ürünlerin özellikleri ve fiyatlarına erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:39
ŞOK 1 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?

Hem kaliteli hem ucuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesi bu hafta dopdolu. Mutfak ürünlerinden, beyaz eşyaya sınırsınız sayıda indirimler müşterilerini bekliyor. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan ŞOK 1 Ocak aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla karşımıza çıkıyor. Bu hafta Şamdan Mini Fırın, Attlas Matkap - Taşlama - Dekupaj Testere 3'lü Set, Attlas Şarjlı Vidalama, Paşabahçe Barrel Bardak 3'lü 500 cc dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Haberimizde, 1 Ocak kataloğu tam listesine bakabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (1 OCAK 2020)

Mutfak eşyaları, giyim, elektronik aletler ve teknolojik ürünlere varıncaya kadar birçok ürünü indirimli şekilde bulabileceğiniz 1 Ocak kataloğa haberimizdeki görsel aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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ŞOK 1 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler var?
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