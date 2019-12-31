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Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları 100 bin TL kazandıran rakamlar! sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama 2020

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 100 bin TL kazandıran numaralar da belli oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş doğrultusundaki son dakika gelişmesine göre “MPİ yılbaşı özel 100 bin TL kazandıran numaralar hangileri?” sorusu da yanıt buldu. Haberimizin detaylarından, Milli Piyango bilet sorgulama sayfası ile beraber; 31 Aralık yılbaşı çekiliş sonuçları 2020 hakkında bilgi sahibi olabilir ve 100 bin TL kazandıran nuramaları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 20:43
Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları 100 bin TL kazandıran rakamlar! MPİ yılbaşı çekilişi sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama 2020

31 Aralık 2019 tarihinde MPİ tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi dolayısıyla günün en çok araştırılan konusu Milli Piyango sonuçları 2020 oldu. Vatandaşlar MPİ tarafından gelecek son dakika gelişmelerine dikkat kesilmiş durumda. Çeyrek, yarım veya tam bilet satın almış olup çekilişin gerçekleştirileceği tarih ve saati bekleyen, açıklanacak sonuçlar ile zengin olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, güncel bilgileri yakından takip ediyor. MPİ yılbaşı özel çekilişi sonuçları için en güncel bilgilere Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 100 bin TL hangi numaralara çıktı? İşte 100 bin TL kazandıran numaralar…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA MOTORU

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, MPİ'nin Kızılay binasında başladı. Yeni yıla sayılı saatler kala saat 15:00 itibarıyla başlayan çekiliş, milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile çekiliş sonuçlarını Sabah.com.tr'den takip etmek mümkün.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 100 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2019

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 100 bin TL kazandıran numaralar ne oldu? İşte, 100 bin TL kazandıran numaralar;

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Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları 100 bin TL kazandıran rakamlar! MPİ yılbaşı çekilişi sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama 2020
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