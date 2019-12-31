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Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları, büyük ikramiye kazandıran numaralar ve otomatik bilet sorgulama

Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı 2020 bilet sorgulama ekranı burada! MPİ tarafından her yıl 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilen büyük çekiliş ile ilgili geri sayım sona erdi. Zengin olma hayali ile günler öncesinden biletlerini almaya başlayan vatandaşlar 80 Milyon TL’yi kazandıran numaraların açıklanması ile birlikte Milli Piyango bilet sorgulama aratmalarını yapmaya başladılar. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları için yine en doğru ve güvenilir bilgileri sabah.com.tr olarak hazırladık. Mpi.gov.tr’ye erişim problemi yaşayan vatandaşlar milli piyango sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, büyük ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenebilir. Biletleri alan ve 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon ve amorti için beklemeye koyulan vatandaşlar, MPİ sıralı ve tam liste kazandıran numaralar ile Milli Piyango bilet sorgulama ekranına bu başlık altından kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. İşte Milli Piyango sonuçları ve otomatik bilet sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 22:17
Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları, büyük ikramiye kazandıran numaralar ve otomatik bilet sorgulama

ekranı! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi bu akşam sona erdi. 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon TL ve amorti için beklemeye koyulan vatandaşlar sonuçların açıklanması ile birlikte araştırmalara başladılar. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi Kızılay binası salonunda saatler 15.00'ı gösterdiğinde başladı ve 20.45 civarında sona erdi. 31 Aralık 2019 Milli Piyango bilet sorgulama, amorti numaraları ve diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi bu başlık altından ulaşabilir, milli piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle şu sıralar mpi.gov.tr'ye erişim problemi yaşayan vatandaşlar milli piyango sonuçları sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, büyük ikramiyenin biletlerine çıkıp çıkmadığını öğrenebilir. İşte MPİ Milli Piyango Yılbaşı 2020 sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 SONUÇLARI VE BİLET SORGULA

15.00'da başlayan Milli Piyango çekilişi bu akşam saatler 20.45'de sona erdi ve büyük ikramiye dahil bütün rakamlar açıklandı. Milli Piyango sonuçları Sabah.com.tr'nin bilet sorgulama motorundan öğrenebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO (MPİ) SONUÇLARI TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet sorgulama yerine sonuçlar açıklanır açıklanmaz dilerseniz tam sıralı liste üzerinden biletinizi kontrol edebilirsiniz.

İşte tüm detaylar;

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Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları, büyük ikramiye kazandıran numaralar ve otomatik bilet sorgulama
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