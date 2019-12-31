Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları, büyük ikramiye kazandıran numaralar ve otomatik bilet sorgulama

Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları, büyük ikramiye kazandıran numaralar ve otomatik bilet sorgulama Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı 2020 bilet sorgulama ekranı burada! MPİ tarafından her yıl 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilen büyük çekiliş ile ilgili geri sayım sona erdi. Zengin olma hayali ile günler öncesinden biletlerini almaya başlayan vatandaşlar 80 Milyon TL’yi kazandıran numaraların açıklanması ile birlikte Milli Piyango bilet sorgulama aratmalarını yapmaya başladılar. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları için yine en doğru ve güvenilir bilgileri sabah.com.tr olarak hazırladık. Mpi.gov.tr’ye erişim problemi yaşayan vatandaşlar milli piyango sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, büyük ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenebilir. Biletleri alan ve 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon ve amorti için beklemeye koyulan vatandaşlar, MPİ sıralı ve tam liste kazandıran numaralar ile Milli Piyango bilet sorgulama ekranına bu başlık altından kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. İşte Milli Piyango sonuçları ve otomatik bilet sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 22:17