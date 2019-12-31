Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları kazandıran numaralar sorgulama motoru ve sıralı tam liste BURADA…

2019 yılının sona erdiği ve 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde bu gecenin en önemli konularından olan Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet alarak büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar yeni yıla hayallerindeki büyük ikramiyeyi kazanarak girme hayallerini MPİ sıralı tam liste ile kontrol ederek kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Öte yandan vatandaşlar biletlerini kontrol etmek için 2020 Milli Piyango sonuçları ile sıralı tam listeyi araştırmaya devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste…

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI: MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE…

2020 milli piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam listeye ilişkin tüm detayları haberimizden bulabilirsiniz…

İşte detaylar…