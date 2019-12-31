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Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu

Erzurum'da, kızının ayağının yandığı haberini alınca hızla eve giderken, hemzemin geçitte trenin geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kırınca tutuklanan Emrah Korkmaz'ın (34) evi soyuldu. Eşi cezaevine girince kayınpederinin evinde kaldıklarını söyleyen Fadime Korkmaz, kontrol için eve geldiğinde şok yaşadığını belirterek, Eve giren hırsızlar, paramızı, televizyonumuzu, kışlık yağ ve peynir gibi gıda maddemizi çalmış. Biz ne yapacağız dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:16
Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu

Olay, 15 Aralık günü saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide gelen yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemedi. Otomobilden inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. TCDD görevlileri, güvenlik kamerasından plakası saptanan otomobilin sürücüsü hakkında şikâyetçi oldu.

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Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu
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