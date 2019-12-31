Haberler Yaşam Haberleri Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu

Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu Erzurum'da, kızının ayağının yandığı haberini alınca hızla eve giderken, hemzemin geçitte trenin geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kırınca tutuklanan Emrah Korkmaz'ın (34) evi soyuldu. Eşi cezaevine girince kayınpederinin evinde kaldıklarını söyleyen Fadime Korkmaz, kontrol için eve geldiğinde şok yaşadığını belirterek, Eve giren hırsızlar, paramızı, televizyonumuzu, kışlık yağ ve peynir gibi gıda maddemizi çalmış. Biz ne yapacağız dedi.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:16