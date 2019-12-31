Meteoroloji'den son dakika haberi! Yılbaşı kar yağışlı geçecek! Bugün hava durumu nasıl olacak? 31 Aralık 2019

Yılbaşı için Meteoroloji'den sürpriz bir kar yağışı uyarısı geldi. Birçok ilimizde bu akşam saatlerinden itibaren ve 31 Aralık 2019 tarihinde kar yağışı bekleniyor. Dışarıda plan yapan vatandaşlar, 'Yarın hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan son dakika hava durumu raporlarına göre başta Doğu ve İç Anadolu olmak üzere, Karadeniz'in bazı kesimleri ve Ege'nin doğusunda kar ve karla karışık yağmur yağışı bekleniyor. Haberimizde Aralık ve Ocak ayına ait hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK? 31 ARALIK 1 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu raporlarına ve illerimize göre saatlik tahminlere haritalı olarak ulaşabilirsiniz.