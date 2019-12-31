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ve sözleri ile ! Kısa, uzun, komik, resimli yılbaşı kutlama ve burada

Milyonlarca kişi yeni yıl için artık geri sayıma başladı. 2019’u geride bırakmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar 2020’ye girmenin ise sevincini yaşıyor. Yeni yıl için sevdiklerine güzel dileklerini iletmek, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini dilemek isteyenler araştırmalarına başladı. Sosyal medyada da hoş geldin 2020 ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. 2020 Yılbaşı mesajları ve sözleri ile yakınlarınıza ‘mutlu yıllar’ diyebilirsiniz. İşte kısa, uzun, ve resimli yılbaşı yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2020 sözleri!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:37
Yılbaşı mesajları ve sözleri ile hoşgeldin 2020! Kısa, uzun, komik, resimli yılbaşı kutlama ve yeni yıl mesajları burada

Yeni yıla bu sene sonunda da Türkiye ve dünya üzerinde yapılacak çeşitli etkinlikler ile girilecek. 2019'un sona ermesi ve 2020'ye sayılı saatler kalması nedeniyle sevdiklerine mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirme dileklerinizi ile dileyebilirsiniz. Resimli Yeni yıl kutlama mesajları ve sözleri ile hediyelerinize de farklı bir anlam kazandırabilirsiniz. Mutlu yıllar demek istediğiniz yakınlarınız için bu başlık altında bulunan kısa, uzun, en güzel ve resimli yılbaşı mesajları seçeneklerine göz atabilirsiniz. İşte ile ilgili sosyal medyada paylaşılan en güzel mesajlar!

YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI VE YENİ YIL SÖZLERİ

Yeni yıl için geri sayım başladı. 2020'ye sayılı saatler kala yılbaşı mesajları sosyal medyada da en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı.

HOŞGELDİN 2020 İLE İLGİLİ SÖZLER

Elveda 2019 ve Hoşgeldin 2020 yazılı en güzel mesajları da sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.

İşte yeni yıl kutlama mesajı seçenekleri;

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Yılbaşı mesajları ve sözleri ile hoşgeldin 2020! Kısa, uzun, komik, resimli yılbaşı kutlama ve yeni yıl mesajları burada
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