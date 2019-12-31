Milli Piyango sonuçları 2020 açıklanıyor! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama motoru burada

Her sene olduğu gibi bu sene de milli piyango sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebileceksiniz. Yılbaşı özel ikramiyesi içim bilet alanlar milli piyango sorgulama sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun cevabını araştırıyor. MPİ İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara Kızılay'daki binada çekiliş başladı. Gerek 80 milyon TL'lik büyük ikramiye gerekse 8 milyonluk, 1 milyonluk ve 100 bin TL'lik ikramiyeler ile amorti numaralarının belli olacağı çekilişler saat 20:00 ile 21:00 arasında yapılacak. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde milli piyango sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA BURADA (MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI)

YILBAŞI ÖZEL MPİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

2019'un son gününde İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşamın bir diğer önemi ise milli piyango sonuçları, özel olarak hazırladığımız içeriğimizde milli piyango sorgulama motoruyla biletinizdeki numaraları girerek ne kadar ikramiye kazandığınızı kontrol edebilirsiniz.