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sonuçları 2020 açıklanıyor! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve motoru burada

Milyonlarca vatandaş sonuçları hakkında detaylı araştırmalara şimdiden başladı. Saat 15:00 itibariyle çekiliş başladı. Amorti ne kadar, , MPİ saat kaçta belli olacak şeklinde araştırmalar milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yılbaşı özel milli piyango çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL olacak toplam dağıtılan ikramiye tutarı ise 436.540.000 TL olarak dikkat çekiyor. Hem 80 milyonluk hem 8 milyonluk büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi A'dan Z'ye milli piyango sorgulama sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:22
Milli Piyango sonuçları 2020 açıklanıyor! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama motoru burada

Her sene olduğu gibi bu sene de sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebileceksiniz. Yılbaşı özel ikramiyesi içim bilet alanlar milli piyango sorgulama sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun cevabını araştırıyor. MPİ İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara Kızılay'daki binada çekiliş başladı. Gerek 80 milyon TL'lik büyük ikramiye gerekse 8 milyonluk, 1 milyonluk ve 100 bin TL'lik ikramiyeler ile amorti numaralarının belli olacağı çekilişler saat 20:00 ile 21:00 arasında yapılacak. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde milli piyango sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA BURADA (MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI)

YILBAŞI ÖZEL MPİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

2019'un son gününde İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşamın bir diğer önemi ise , özel olarak hazırladığımız içeriğimizde milli piyango sorgulama motoruyla biletinizdeki numaraları girerek ne kadar ikramiye kazandığınızı kontrol edebilirsiniz.

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Milli Piyango sonuçları 2020 açıklanıyor! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama motoru burada
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