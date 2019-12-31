Bugün bankalar kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu önemli gün ile beraber konuya yönelik çeşitli araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Öyle ki, bunların başında '31 Aralık yarın ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, banka şubeleri aracılığıyla EFT, havale ve borç ödeme gibi birçok işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında banka çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

31 ARALIK YARIN VE 1 OCAK YILBAŞINDA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 31 Aralık yarın ve 1 Ocak yılbaşında bankalar çalışıyor mu, yarım gün tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.