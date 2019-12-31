Yılbaşında eczaneler açık mı olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil statüsünde. Dolayısıyla 1 Ocak'ta resmi daireler ve kurumlar hizmet vermiyor. Bu bilginin ışığında vatandaş, 1 Ocak'ın resmi tatil olması dolayısıyla eczaneler tatil olup olmadığını merak ediyor. Konuya yönelik "31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczaneler tatil mi?" şeklinde araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için, eczanelerin yılbaşı çalışma saatlerini aktarmaya çalıştık.

31 ARALIK YARIN VE 1 OCAK YILBAŞINDA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soru işaretlerinin başında "31 Aralık yarın ve 1 Ocak yılbaşı günü eczaneler çalışıyor mu, yarım gün tatil mi?" sorusu geliyor. Konuyla ilgili hazırladığımız içeriğimizden merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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