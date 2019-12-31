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olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak tarihine sayılı günler kala vatandaşlar, yılbaşında eczanelerin hizmet verip vermeyeceğine yönelik araştırmalarını sıklaştırdı. 31 Aralık’ın yarım gün tatil olma durumuna göre eczanelerde gerçekleştirmeleri gereken işlemleri şekillendirecek olan vatandaşlar, “31 Aralık ve 1 Ocak’ta eczaneler açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili hazırladığımız haberimizden yılbaşı eczane çalışma saatleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:02
Yılbaşında eczaneler açık mı olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil statüsünde. Dolayısıyla 1 Ocak'ta resmi daireler ve kurumlar hizmet vermiyor. Bu bilginin ışığında vatandaş, 1 Ocak'ın resmi tatil olması dolayısıyla eczaneler tatil olup olmadığını merak ediyor. Konuya yönelik "31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczaneler tatil mi?" şeklinde araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için, eczanelerin yılbaşı çalışma saatlerini aktarmaya çalıştık.

31 ARALIK YARIN VE 1 OCAK YILBAŞINDA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soru işaretlerinin başında "31 Aralık yarın ve 1 Ocak yılbaşı günü eczaneler çalışıyor mu, yarım gün tatil mi?" sorusu geliyor. Konuyla ilgili hazırladığımız içeriğimizden merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Yılbaşında eczaneler açık mı olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?
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