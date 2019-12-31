Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı olacak? 31 Aralık bugün ve 1 Ocak’ta kargolar tatil mi, çalışıyor mu?

Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı sorusunun yanıtını milyonlarca vatandaş merak ediyor. İşlerini erkenden halletmek isteyenler ya da sona kalmak istemeyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Kargo teslim alacaklar ya da gönderecekler en doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Gerekli yerlere kargolarının iletilmesini ya da kendilerinin teslim almasını isteyenler için; 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargolar tatil mi? Yılbaşında kargolar açık mı? İşte tüm soruların cevabı…

YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde bir yerin açık mı kapalı mı olup olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merak edilen yerlerden bir tanesi de kargoların açık ya da kapalı olup olmadığıdır. Peki; 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde kargolar tatil mi değil mi? İşte cevabı…