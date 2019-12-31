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Yılbaşında noterler açık mı? 1 Ocak 2020 noterler bugün çalışıyor mu, tatil mi?

1 Ocak 2020 yılbaşı ile beraber birçok konu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bunların hemen başında ise, 1 Ocak'ta bugün noterlerin açık olup olmadığı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş noterlerin açık olup olmama veya yarım gün tatil durumuna göre borç ödeme, tapu başta olmak üzere çeşitli işlemlerini ona göre şekillendirecek. Peki, 1 Ocak'ta , tatil mi veya çalışıyor mu? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2020 bilgisi ile merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 04:16 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 04:28
Yılbaşında noterler açık mı? 1 Ocak 2020 noterler bugün çalışıyor mu, tatil mi?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlandı. Bu önemli gün ile birçok konu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise '1 Ocak'ta noterler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, noterler aracılığıyla tapu devri, alım satım gibi birçok işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 1 Ocak yılbaşında noter çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

1 OCAK YILBAŞINDA BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında noterler bugün çalışıyor mu, tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Yılbaşında noterler açık mı? 1 Ocak 2020 noterler bugün çalışıyor mu, tatil mi?
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