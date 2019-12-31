Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yılbaşında noterler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Yılbaşında ? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta noterler çalışıyor mu, tatil mi?

31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı ile beraber konuya yönelik araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Bunların başında ise, 31 Aralık yarın ve 1 Ocak'ta noterlerin açık olup olmadığı geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş noterlerin açıp olup olmama veya yarım gün tatil durumuna göre tapu gibi çeşitli işlemlerini ona göre şekillendirecek. Peki, 31 Aralık yarın ve 1 Ocak'ta , çalışıyor mu? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019 noter çalışma saatleri bilgisi ile merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:54
Yılbaşında noterler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu önemli gün ile beraber konuya yönelik çeşitli araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Öyle ki, bunların başında '31 Aralık yarın ve 1 Ocak'ta noterler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, noter şubeleri aracılığıyla tapu devir, alım satım gibi birçok işlemini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında noter çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

31 ARALIK YARIN VE 1 OCAK YILBAŞINDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 31 Aralık yarın ve 1 Ocak yılbaşında noterler çalışıyor mu, yarım gün tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşında noterler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta noterler çalışıyor mu, tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN