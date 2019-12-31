Yılbaşında noterler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu önemli gün ile beraber konuya yönelik çeşitli araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Öyle ki, bunların başında '31 Aralık yarın ve 1 Ocak'ta noterler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, noter şubeleri aracılığıyla tapu devir, alım satım gibi birçok işlemini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında noter çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

31 ARALIK YARIN VE 1 OCAK YILBAŞINDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 31 Aralık yarın ve 1 Ocak yılbaşında noterler çalışıyor mu, yarım gün tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.