Zeytinburnu’nda ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne Zeytinburnu Belediyesi'nden destek aralıksız sürüyor. 'Atığını sıfırla, doğayı koru' sloganıyla başlatılan projeyle birlikte Merkezefendi Mahallesi'nde ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçildi. Proje eğitim çalışmasına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve 10 kişilik bilgilendirme ekibi, kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerine broşür ve hediye ürünler dağıttı. Başkan Arısoy ekibiyle beraber projeyi anlatarak vatandaşları bilgilendirdi. Arısoy, "Zeytinburnu'nun tamamında aşamalı olarak bu işi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Hemşerilerimizden aldığımız yoğun destek başarıya ulaşacağını gösteriyor" dedi.