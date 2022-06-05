Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.