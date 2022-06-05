Haberler Yaşam Haberleri 2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 22:35 Son Güncelleme: 5.6.2022 22:37

2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir?

2019’da Hindistan’ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Haziran 2022 Pazar günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir?

A- İki Ağaç
B- İki Sığır
C- İki Kurbağa (CEVAP)
D- İki Ördek

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2019'da Hindistan'ın Bhopal şehrinde kuraklığın bitmesi için törenle evlendirilen, aşırı yağış ve seller yüzünden iki ay sonra kilden yapılma modelleriyle gerçekleştirilen törenle boşandırılan hangisidir?
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