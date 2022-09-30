202 kilometre hızla ölüme sürdü

İstanbul'dan İzmir yönüne giden Erdi Kuas'ın (28) kullandığı lüks otomobil, önceki gece saat 02.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Selçukgazi mevkiinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Önünde giden Hüseyin K.'nın kullandığı kamyona çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erdi Kuas, araçta sıkışarak can verdi. İtfaiye tarafından çıkarılabilen Kuas'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Aşırı hız kurbanı olan Erdi Kuas'ın, kazadan bir süre önce geçtiği Osmangazi Köprüsü üzerinde 202 kilometre hıza ulaştığı ve o anı otomobilin kadranından fotoğraflayıp, bir arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı.Bu arada yurtta yaşanan kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise viyadükten dereye uçan domates yüklü TIR'ın şoförü Mehmet Kol (44) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu İsa Kol (22) ise ağır yaralandı. Kilis'te, otomobilin çarptığı atık toplayıcısı Suriye uyruklu Ahmet Binni (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'nde ise önceki gün otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan Emine Kul, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aksaray'da, Cerit köyüne götürdüğü kumu boşaltan İbrahim Ethem Kaçmaz (37), damperi indirmeyi unuttuğu aracı hareket ettirdi. Bu sırada damper yüksek gerilim hattına temas edince, elektrik akımına kapılan Kaçmaz, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne öldü.