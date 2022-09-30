Haberler Yaşam Haberleri 202 kilometre hızla ölüme sürdü
Giriş Tarihi: 1.10.2022

202 kilometre hızla ölüme sürdü

Bursa’da aracıyla önünde giden kamyona arkadan çarparak yaşamını yitiren sürücünün, kazadan önce 202 kilometre hız yaptığını gösteren kadranın fotoğrafını çekip arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İBRAHİM GÜNEŞ
202 kilometre hızla ölüme sürdü
İstanbul'dan İzmir yönüne giden Erdi Kuas'ın (28) kullandığı lüks otomobil, önceki gece saat 02.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Selçukgazi mevkiinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Önünde giden Hüseyin K.'nın kullandığı kamyona çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erdi Kuas, araçta sıkışarak can verdi. İtfaiye tarafından çıkarılabilen Kuas'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Aşırı hız kurbanı olan Erdi Kuas'ın, kazadan bir süre önce geçtiği Osmangazi Köprüsü üzerinde 202 kilometre hıza ulaştığı ve o anı otomobilin kadranından fotoğraflayıp, bir arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı.

KAZALARA 4 KURBAN
Bu arada yurtta yaşanan kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise viyadükten dereye uçan domates yüklü TIR'ın şoförü Mehmet Kol (44) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu İsa Kol (22) ise ağır yaralandı. Kilis'te, otomobilin çarptığı atık toplayıcısı Suriye uyruklu Ahmet Binni (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'nde ise önceki gün otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan Emine Kul, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aksaray'da, Cerit köyüne götürdüğü kumu boşaltan İbrahim Ethem Kaçmaz (37), damperi indirmeyi unuttuğu aracı hareket ettirdi. Bu sırada damper yüksek gerilim hattına temas edince, elektrik akımına kapılan Kaçmaz, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
TOKİ kura çekimi takvimi 2022: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Aile Destek Paketi başvuru ekranı: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
202 kilometre hızla ölüme sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA