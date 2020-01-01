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155’i arayıp küfür eden yandı!

Genç kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için 155 polis imdat hattını aradı. Bu sırada telefonu kapıp polise küfürler savuran koca hakkında 2 yıl hapis talep edildi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 1.1.2020
155’i arayıp küfür eden yandı!
İstanbul'da yaşayan Caner S., eşi ile 17 Temmuz günü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra iki arasında arbedeye dönüştü. Genç kadın eşinin uyguladığı şiddetten kurtulmak için 155 polis imdat hattını aradı. Telefonu açan polislerden yardım isteyen genç kadın adresini söyleyeceği sırada eşi Caner S. eşinin elinde bulunan telefonu aldı. Karşısındaki polis memuruna "Noldu a... o..su ne oldu?" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ederek telefonu kapattı. Telefonun başındaki genç polis memuru, işittiği hakaretler sonrası durumu amirlerine anlattı.

'PİŞMANIM' DEDİ AMA...
Emniyet güçleri tarafından Caner S.'nin adresi tespit edilerek durum savcılığa ihbar edildi. İhbar sonrası olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfadesine başvurulan genç adam, eşi ile yaşadığı tartışma sırasında çok sinirli olduğunu, asla böyle bir insan olmadığını ve polise saygısızlık etmek istemediğini beyan ederek "Çok pişmanım" dedi. Savcılık suçunu ikrar eden Caner S. hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı
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155’i arayıp küfür eden yandı!
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