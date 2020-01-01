2020 Resmi tatiller listesi! 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Aralık ayının son günlerinde binlerce çalışan vatandaş ve öğrencinin merak konusu haline gelen 2020 resmi tatil günleri araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılda eğitime ve işe mola verilen bu özel günlerde şimdiden tatil planları yapmak isteyenler için bu başlık altında 2020 resmi tatil günlerini derledik. Aynı zamanda dini ve milli bayramların hafta sonuna gelip gelmediği de birçok vatandaşın merak konusu. Peki, 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte o tarihler…

2020 YILININ RESMİ TATİLLERİ

Tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar stres atmak için şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Gelecek yıl en fazla kaç gün tatil yapılacağını araştıran vatandaşlar için resmi tatil takvimini derledik. Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek.

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