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Bugün Borsa İstanbul açık mı? 1 Ocak yılbaşında Borsa İstanbul tatil mi?

Yılbaşında kamu kurum ve kuruluşlarının çalışıp çalışmayacağı işlem yapması gereken binlerce kişinin merak ettiği sorular arasında yerini alıyor. 31 Aralık yarın İstanbul Borsa açık mı? Sorusu piyasaların takibini yapan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 31 Aralık 2019 resmi tatil olarak sayılmıyorken yapılan açıklamaya göre 1 Ocak tarihinin tüm piyasalar için resmi tatil olacağı bildirilmişti. Peki, 31 Aralık yarın İstanbul Borsa açık mı? 1 Ocak 2020 Çarşamba Borsa açık olacak mı? İşte vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelen bu sorunun cevabı…

Giriş Tarihi: 1.1.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 15:04
Bugün Borsa İstanbul açık mı? 1 Ocak yılbaşında Borsa İstanbul tatil mi?

Yılbaşı nedeniyle birçok kurum ve kuruluş 1 Ocak tarihinde hizmet veremeyeceğini açıklarken işlem yapması gereken bazı vatandaşlar internet üzerinden 31 Aralık yarın İstanbul Borsa açık mı? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre Yılbaşı tatili nedeniyle Pay Piyasasında 30 Aralık 2019'daki işlemlerin takası 2 Ocak 2020'de, 31 Aralık 2019 tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak 2020'de gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, 31 Aralık yarın İstanbul Borsa açık mı? Çarşamba günü Borsa açık olacak mı? İşte tüm bu sorularınızın cevabı…

YILBAŞINDA BORSA AÇIK MI?

Yılbaşı tatili süresince banka, vergi daireleri, eczaneler, hastaneler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapması gereken vatandaşlar internet üzerinden konu ile ilgili araştırma yapıyor. Haberimizin devamından Yılbaşında borsa açık mı olacak sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...

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Bugün Borsa İstanbul açık mı? 1 Ocak yılbaşında Borsa İstanbul tatil mi?
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