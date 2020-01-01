‘Ama seni duymam lazım öğretmenim’

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Kaynaştırma eğitimi kapsamında işitme engelli öğrencilerle engelsiz öğrenciler aynı sınıfta eğitim görüyor. İşitme cihazı kullanan kişiler gürültülü ortamlarda sesi net olarak duyamayabiliyor. Bu durumda karşısındaki kişiye bir mikrofon ve küçük bir cihazdan oluşan FM sistemi takılıyor. Ancak bazı öğretmenler çocukların sınıfta kolay duymasını sağlayan FM sistemini takmak istemiyor. Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, öğretmenleri bu çocuklara karşı duyarlı olmaya çağırarak "Öğretmenler FM cihazını kullanmalıdır ki o çocuklar öğretmenin söyledikleri tam olarak duyabilsin ve anlayabilsin" dedi. Cihaz veliler tarafından alınıp öğretmene veriliyor.