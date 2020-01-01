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Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.1.2020
Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu
Sivas'ta annesi tarafından hırsızlığa zorlanan 7 yaşındaki küçük kızın bir eczanedeki kasayı soyma görüntüleri vicdanları sızlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda F.U adlı anne, 7 yaşındaki kızı B.U. ile birlikte ilaç alma bahanesiyle eczaneye girdi. Anne, çalışan eczacıyı oyaladığı esnada küçük kız kasaya yönelerek kasadan yaklaşık 750 lira parayı çaldı. Daha sonra anne ve küçük kızı hiçbir şey olmamış gibi eczaneden ayrıldı. Olay sonrası eczane sahibi kasada paranın eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameraları incelenince olay fark edildi. Polis, anne ve kızı tespit ederek çaldıkları paralarla evlerinde yakaladı
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Anne oyaladı, küçük kızı kasayı soydu
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