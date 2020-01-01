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? 2 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi!

Ülkemizde yaşanan Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi sitesinde duyuruluyor. Ufak bir sarsıntı bile korku ve telaş oluşturuyor. En son Marmara ve Akdeniz bölgesinde art arda yaşanan depremler ile birlikte vatandaşlar ‘?’ sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Kandilli Rasathanesi anlık olarak yaşanan son depremleri listeliyor. Haberimizin içerisinden 2 Ocak 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 07:58
Bugün deprem mi oldu? 2 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi duyuruldu. Güncel olarak yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede yurtta meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan arama motorlarında bugün deprem mi oldu? şeklinde sorularla arama motorlarında araştırmalar devam ediyor. İşte bugün deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve 2 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri sizlerle…

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 2 OCAK 2020 KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.01.02 05:39:25  39.7588   27.5260       17.5      -.-  1.8  -.-   MUSTECAP-BALYA (BALIKESIR)                        İlksel
2020.01.02 05:31:22  38.4583   38.7943        3.4      -.-  1.9  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.02 03:45:55  35.8185   29.5097       29.2      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.02 02:49:56  38.2282   30.8183        6.3      -.-  1.7  -.-   TASEVI-YALVAC (ISPARTA)                           İlksel
2020.01.02 02:09:48  38.3892   33.9775        8.1      -.-  1.8  -.-   KAZICIKTOLU-(AKSARAY)                             İlksel
2020.01.02 00:04:26  37.8808   27.5923        8.6      -.-  2.2  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2020.01.01 23:07:09  40.1885   33.0202        7.1      -.-  1.8  -.-   CUBUK (ANKARA)                                    İlksel
2020.01.01 22:52:34  37.9748   42.9915        5.0      -.-  3.0  -.-   KACIT-CATAK (VAN)                                 İlksel
2020.01.01 22:06:58  40.1673   32.9805        7.1      -.-  2.3  -.-   SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)                        İlksel
2020.01.01 22:01:55  40.8125   28.9363       12.2      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2020.01.01 21:42:18  37.9502   42.8497       14.0      -.-  1.7  -.-   ATLIHAN-CATAK (VAN)                               İlksel
2020.01.01 20:37:22  34.3700   25.0368       73.0      -.-  3.3  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.01.01 20:27:36  38.8572   42.3350       13.5      -.-  1.9  -.-   GOLGOREN-AHLAT (BITLIS)                           İlksel
2020.01.01 19:32:45  38.9722   27.7730       13.9      -.-  1.3  -.-   SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.01 18:32:17  38.9285   26.0993        8.1      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.01.01 15:36:48  40.1948   31.8015       13.0      -.-  1.7  -.-   SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel
2020.01.01 15:09:25  40.6477   32.9327        4.5      -.-  2.2  -.-   ELDEN-ORTA (CANKIRI)                              İlksel
2020.01.01 14:55:18  37.9405   43.0147        2.1      -.-  2.8  -.-   KACIT-CATAK (VAN)                                 İlksel
2020.01.01 12:50:47  39.3735   40.4613        1.6      -.-  2.0  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                           İlksel
2020.01.01 11:56:36  37.6505   36.0893       27.2      -.-  1.6  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel
2020.01.01 11:53:27  37.1380   35.0697        6.9      -.-  2.6  -.-   KUZGUN-KARAISALI (ADANA)                          İlksel
2020.01.01 11:21:35  36.4820   28.9682        5.0      -.-  1.7  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2020.01.01 11:18:38  36.4782   29.0043       10.7      -.-  1.3  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesine göre, Akdeniz Bölgesi'nde saat 07.41'de 3.41 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Bugün deprem mi oldu? 2 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
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