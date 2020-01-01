Bugün deprem mi oldu? 2 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi duyuruldu. Güncel olarak yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede yurtta meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan arama motorlarında bugün deprem mi oldu? şeklinde sorularla arama motorlarında araştırmalar devam ediyor. İşte bugün deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve 2 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri sizlerle…

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 2 OCAK 2020 KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.02 05:39:25 39.7588 27.5260 17.5 -.- 1.8 -.- MUSTECAP-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2020.01.02 05:31:22 38.4583 38.7943 3.4 -.- 1.9 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2020.01.02 03:45:55 35.8185 29.5097 29.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.02 02:49:56 38.2282 30.8183 6.3 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2020.01.02 02:09:48 38.3892 33.9775 8.1 -.- 1.8 -.- KAZICIKTOLU-(AKSARAY) İlksel 2020.01.02 00:04:26 37.8808 27.5923 8.6 -.- 2.2 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2020.01.01 23:07:09 40.1885 33.0202 7.1 -.- 1.8 -.- CUBUK (ANKARA) İlksel 2020.01.01 22:52:34 37.9748 42.9915 5.0 -.- 3.0 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.01 22:06:58 40.1673 32.9805 7.1 -.- 2.3 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel 2020.01.01 22:01:55 40.8125 28.9363 12.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2020.01.01 21:42:18 37.9502 42.8497 14.0 -.- 1.7 -.- ATLIHAN-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.01 20:37:22 34.3700 25.0368 73.0 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.01 20:27:36 38.8572 42.3350 13.5 -.- 1.9 -.- GOLGOREN-AHLAT (BITLIS) İlksel 2020.01.01 19:32:45 38.9722 27.7730 13.9 -.- 1.3 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.01 18:32:17 38.9285 26.0993 8.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.01.01 15:36:48 40.1948 31.8015 13.0 -.- 1.7 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2020.01.01 15:09:25 40.6477 32.9327 4.5 -.- 2.2 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel 2020.01.01 14:55:18 37.9405 43.0147 2.1 -.- 2.8 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.01 12:50:47 39.3735 40.4613 1.6 -.- 2.0 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel 2020.01.01 11:56:36 37.6505 36.0893 27.2 -.- 1.6 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.01.01 11:53:27 37.1380 35.0697 6.9 -.- 2.6 -.- KUZGUN-KARAISALI (ADANA) İlksel 2020.01.01 11:21:35 36.4820 28.9682 5.0 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2020.01.01 11:18:38 36.4782 29.0043 10.7 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesine göre, Akdeniz Bölgesi'nde saat 07.41'de 3.41 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.