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ve 'da okullar tatil mi? Bugün tatil olan iller neresi? (Bugün )

Yılbaşından sonra yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve 'da kar yağışı dün gece itibariyle başladı. Bu durumun ardından sabah uyandıkları sabah kar yağışı ile karşı karşıya gelen öğrenciler ve velileri Düzce ve Bolu'da okullar tatil olacak mı? sorusunun cevabını arıyor. Bugün ? Abant Gölü yakınlarında araçları yaylada kara saplanan aileye de güçlükle ulaşıldı. Bolu ve Düzce'de okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 07:55
Düzce ve Bolu'da okullar tatil mi? Bugün tatil olan iller neresi? (Bugün okullar nerede tatil)

Düzce ve Bolu hava durumu ile birlikte okullar tatil olacak mı? bölgede en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Düzce'de bugün hava durumu 1 derece olarak ifade edildi! Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonucunda şehrin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kaynaşlı bölgesindeki Abant gibi yerleşim yerleri kar altında kaldı. Okullar nerede tatil? Aynı şekilde Bolu Dağı'nda da kar yağışı etkisini hissettirdi, peki Düzce ve Bolu'da okullar tatil olacak mı?

Bölgede kar yağışı etkisini hissettirdi hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü, valilikten okulların tatil olup olmayacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Okulların tatil olduğuna dair bir açıklama geldiği andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN OKULLAR NEREDE TATİL?

Okulların tatil olmasıyla ilgili bir ilin valiliğinden açıklama yapılmadı. Bugün itibariyle hava muhalefeti nedeniyle okulların tatil olduğu il yok.

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