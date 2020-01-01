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Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi

'ın Ergani ilçesinde, yalnız oturduğu evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Yaşar Kızıl (77), yaşamını yitirdi. Kızıl'ın cansız bedeni komşuları tarafından 3 gün sonra bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.1.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 17:46
Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi

Ergani ilçe merkezindeki Kemalliye Mahallesi'nde oturan tapu kadastro müdürlüğünden emekli olan Yaşar Kızıl'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evine gitti. Komşuları, evin çöktüğünü, Kızıl'ın da enkazın altında kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kızıl'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kontrolde Kızıl'ın 3 gün önce öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Kızıl'ın cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi
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