Geçen seneki 70 milyon liralık ikramiye Hazine’ye devredildi

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Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. İkramiye 365 gün kuralına bağlı olarak Hazine'ye devredildi. MPİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide "70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır" ifadeleri kullanıldı. 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etmişti. Aradan 365 gün geçmesine rağmen 70 milyonluk ikramiye, hâlâ talihlisine ulaşamadı. MPİ ise talihlinin her an parayı almaya gelebileceğini hesaba katarak parayı hazır tutmuştu. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, MPİ tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.