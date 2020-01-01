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İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 1.1.2020
İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İddiaya göre Selman K., evinde eşi Nazmiye K.'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K'nin öldüğünü belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K.'nin cenazesi, Adli Tıp'a götürüldü. Nazmiye K.'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.
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İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü
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