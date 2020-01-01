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'de : 2 ölü

'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.1.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 07:19
İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü

İnönü Caddesi'nde kalabalık bir grubun bir araca ateş açması sonucu yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobildeki Lokman Çakar (40) ağır yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar Kara ve Çakar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, kalabalık bir grubun bir süre bekledikten sonra yoldan geçen bir araca ateş ettikleri görülüyor.

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İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü
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