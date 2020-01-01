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Kapalı otoparktaki 2 araç yandı

'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki bir otomobil ve hafif ticari araç yandı. İtfaiye ekibi, apartmanın duvarını kırarak yangını söndürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.1.2020 06:43 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 06:45
Kapalı otoparktaki 2 araç yandı

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otoparkında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle bina ve otopark girişinden yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye ekibi, binanın dış duvarını balyozla kırdı. Bu şekilde içeriye giren ekipler, otoparktaki bir otomobil ile hafif ticari aracın yandığını fark etti. Aynı dakikalarda bina sakinleri de dumanın dairelere ulaşma riskine karşı tahliye edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

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Kapalı otoparktaki 2 araç yandı
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