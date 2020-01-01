Katil, Dr. Gülcemal’i ATM’ye böyle götürdü

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı Enver Y'nin (30) cinayetleri işledikten sonra Dr. Harun Gülcemal'i tehditle ATM'ye götürerek bin 500 TL para çektirdiği görüntüler, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Katil zanlısı ve Dr. Harun Gülcemal'in arabayla saat 20.56'da ATM önüne geldiği, Gülcemal'in hemen arkasından yürüyen zanlının Gülcemal'in parayı çekmesini beklediği anlar görüntülere yansırken, bin 500 TL'yi alan zanlı, doktoru serbest bırakıp olay yerinden kaçıyor.