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Kediyi çelik telle asarak öldüren şüpheliyi, özel ekip arıyor

'da polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.1.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 12:45
Kediyi çelik telle asarak öldüren şüpheliyi, özel ekip arıyor

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin, dün çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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Kediyi çelik telle asarak öldüren şüpheliyi, özel ekip arıyor
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