Mekke ne zaman fethedildi? Miladi takvime göre Mekke nasıl ve hangi tarihte fethedildi?

Yılın son günlerini yaşadığımız bu zamanlarda vatandaşlar internet üzerinden Müslüman alemi açısından büyük öncem taşıyan Mekke'nin fethi ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleşti sorusuna yanıt aramaya başladı. İslamiyet'in ilk savaşlarından biri olan bu savaşta Müslümanların zaferi ile sonuçlanmış ve kutsal şehir tüm hurafelerden ve kötülüklerden temizlenmişti. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman gerçekleşti? Miladi takvime göre Mekke nasıl ve hangi tarihte fethedildi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Mekke'nin fethi 10 gün önceye çekilere 31 Aralık / 1 Ocak'ta kutlanmaya başladı. Vatandaşlar tarihi kaynaklara göre Hicri takvimde Mekke'nin fethinin ne zaman olduğunu, bu tarihin Miladi takvime uyarlanınca ne zamana denk geldiğini merak ediyor.

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