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’den son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak

’den son dakika ve uyarısı peş peşe geldi. Ocak ayına girmemizle birlikte sağanak ve karla karışık yağışlar etkisini göstermeye başladı. İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri duyuruldu. Bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken, bazı illerde ise kar yağışlar yoğun bir şekilde etkili oluyor. Hal böyle olunca ‘’ Bugün hava nasıl olacak, kar yağışı nerelerde etkili olacak? ’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar görülürken, Beyoğlu’nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde de kısa süre dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 2 Ocak 2020 Perşembe günü için Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 07:40
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak

Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumuyla birlikte sağanak ve uyarısı geldi. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il raporu yayınlandı. Buna göre '' Bugün hava nasıl olacak, kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görülmüştü. Bolu'da ise yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor. Meteoroloji'nin resmi sitesinde yayınlanan son rapora göre ise, Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Haberimizde Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak
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