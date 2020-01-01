Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumuyla birlikte sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre '' Bugün hava nasıl olacak, kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görülmüştü. Bolu'da ise yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor. Meteoroloji'nin resmi sitesinde yayınlanan son rapora göre ise, Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Haberimizde Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.