Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 1 Ocak

Doğu'da kar yağışı, Batı'da sağanak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve kar, sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yeni yılın ilk gününde en çok merak edilen konulardan birisi hava durumu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu illeri için kar yağışı, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için ise sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklayan kurum; oluşması muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, İstanbul'da gün içerisinde sağanak yağış beklendiğini de bildirdi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 1 OCAK 2020

Haberimizin detaylarından, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.