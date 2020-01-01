Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar

Yeni yılı sayılı saatler kala "Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor?" sorusu, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekili ile ikramiyeler sahiplerini bulacak. Çekilişten çıkan rakamlara göre sorgulama yapacak olan vatandaşlar, biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamak için "Milli Piyango son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. İşte geçen yılki Milli Piyango'nun sonuçları..

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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI SABAH'TA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Sabah.com.tr'nin 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.

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