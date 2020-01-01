Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar

Her sene olduğu gibi 2019 yılının sonuna doğru yaklaşırken de için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşlar Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenip sonuçları duyurulan MPİ yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı. Satışa çıkarılan çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletlerini satın alarak beklemeye koyulan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı gün ve saati iple çekiliyor. 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesi, yılbaşı ikramiyesi ile ilgili birtakım soru işaretleri mevcut. Büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar aynı zamanda “Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor?” sorusunun yanıtını da araştırıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 1.1.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 14:51
Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar

Yeni yılı sayılı saatler kala "Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor?" sorusu, günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekili ile ikramiyeler sahiplerini bulacak. Çekilişten çıkan rakamlara göre sorgulama yapacak olan vatandaşlar, biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamak için "Milli Piyango son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. İşte geçen yılki Milli Piyango'nun sonuçları..

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI SABAH'TA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Sabah.com.tr'nin bilet sorgulama sayfasında olacak.

MPİ BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ…

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN