MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango MPİ sıralı tam liste, yılbaşı bilet sorgulama motoru

Dün akşam saatlerinde, tüm Türkiye'de milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklenilen Milli Piyango sonuçları 2020 açıklandı ve MPİ bilet sorgulama ekranı da vatandaşların erişimine açıldı. Bilindiği gibi, 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve küçüklü büyüklü çeşitli amortileri kazanma hayali ile biletleri alan vatandaşların gözleri çekilişe çevirmişti. MPİ tarafından canlı çekilişin ardından, sıralı ve tam liste sonuçları da yayımlandı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet ederken; İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldığı belirtildi. Öte yandan, amorti numaraları ile diğer ikramiye tutarları da açıklandı.

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Her sene olduğu gibi, bu yıl da Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı ve tam liste bilgisine ulaşabilirsiniz.