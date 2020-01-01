Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi ne kadar ikramiye dağıttı? Büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için MPİ yılbaşı bileti sorgulama işlemi yapacak olan vatandaşlar, bu sayede binlerce talihli arasına girip giremediğini öğrenecek. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak paylaşılan yılbaşı özel çekilişi sonuçları büyük bir ilgiyle takip edilirken özellikle amorti ve 1 milyonun üzerindeki ikramiyeler heyecanla beklenecek. İşte 2020 yılbaşı ikramiyeleri ve Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet satış fiyatı 20 TL, yarım bilet satış fiyatı 40 TL, tam bilet satış fiyatı ise 80 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR

2020 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.

Milli Piyango kazanan numaralar:

MPİ'den yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre dağıtılacak olan ikramiye tutarları şöyle;

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