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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan sayılar neler? İşte son 5 yılda Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan ve kazandıran rakamlar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek çekilişe sayılı saatler kala vatandaşlar “Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar neler?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Çekilişi öncesi biletlerine isabet edecek ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar, Milli Piyango’da en çok çıkan rakamlar araştırması yaparak, büyük ikramiye ile buluşma ihtimallerini değerlendirmek istiyor. İşte son 5 yılda en çok çıkan numaralar…

Giriş Tarihi: 1.1.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 14:52
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan sayılar neler? İşte son 5 yılda Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan ve kazandıran rakamlar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için sayılı saatler kaldı. Çeyrek, yarım ve tam biletlerini satın alan vatandaşların yanı sıra henüz bilet teminini gerçekleştirmemiş olanlar büyük ikramiye tutarının yanı sıra Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Şu ana kadar tutulan istatistiklere göre Milli Piyango konusunda en şanslı il ise İstanbul. İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar…

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

  • 3 rakamı 3 kez çıktı
  • 2 rakamı 10 kez çıktı
  • 1 rakamı 9 kez çıktı
  • 7 rakamı 8 kez çıktı
  • 4 rakamı 7 kez çıktı
  • 5 rakamı 7 kez çıktı
  • 6 rakamı 6 kez çıktı

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI SABAH'TA

Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak Sabah.com.tr'nin bilet sorgulama sayfasında olacak.

MPİ BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ…

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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan sayılar neler? İşte son 5 yılda Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan ve kazandıran rakamlar
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