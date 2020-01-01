MİLYONLARIN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN HEYECANI SÜRÜYOR! 2020 YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BURADA...

2019'a veda edip 2020'ye 'merhaba' derken dünyanın dört bir yanında çoşkuyla kutlamalar devam etti. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle 00:00'dan sonra arttı, İstanbul Boğazı havai fişeklerle aydınlandı. Dün gece ve bu sabah en çok araştırılan konular arasında milli piyango sonuçları yer alıyor. Sabah.com.tr olarak hazırladığımız özel ekrandan Milli Piyango sorgulama işlemlerinizi yapabilir MPİ sıralı tam liste ile biletinizdeki numarayı yazarak ne kadar ikramiye kazandığınızı kontrol edebilirsiniz. Öte yandan geçen seneki 2019 büyük ikramiyesini kazanan talihli ortaya çıkmayınca bilet zaman aşımına uğradı. Büyük ikramiye hangi ile çıktı, amorti numaraları ne sorularının cevaplarını da haberimizde bulabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2020 YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin biletleri aldıkları şehirler arasında ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gazi kenti Gaziantep, Ege'nin incisi İzmir ve Bursa var.