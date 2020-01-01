Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > MİLYONLARIN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN HEYECANI SÜRÜYOR! 2020 YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BURADA...

MİLYONLARIN SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN HEYECANI SÜRÜYOR! 2020 YILBAŞI ÖZEL BURADA...

Gece boyunca yılbaşı çoşkusunu yaşayan milyonlarca kişi, sabahın ilk saatlerinden itibaren telefonlarından sonuçları araması yapıyor. 80 milyon TL'lik ikramiyenin yanı sıra 8 milyon TL'lik ikramiye 1 milyon TL'lik ikramiye ve amorti numaraları da en çok merak edilen konu başlıkları olarak dikkat çekiyor. Bilet numaranızı yazarak motorundan ne kadar ikramiye kazandığınızı öğrenebileceğiniz oldukça kolay bir sistemle karşınızdayız. 2020 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye 1358490 numaralı bilete isabet ederken. Büyük ikramiye dörde bölündü. Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Bursa'da yaşayan talihlilerin kimliği ise henüz belli olmadı. Milli Piyango sıralı tam liste bilet sorgulama işlemi burada...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 07:05
MİLYONLARIN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN HEYECANI SÜRÜYOR! 2020 YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BURADA...

2019'a veda edip 2020'ye 'merhaba' derken dünyanın dört bir yanında çoşkuyla kutlamalar devam etti. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle 00:00'dan sonra arttı, İstanbul Boğazı havai fişeklerle aydınlandı. Dün gece ve bu sabah en çok araştırılan konular arasında sonuçları yer alıyor. Sabah.com.tr olarak hazırladığımız özel ekrandan işlemlerinizi yapabilir MPİ sıralı tam liste ile biletinizdeki numarayı yazarak ne kadar ikramiye kazandığınızı kontrol edebilirsiniz. Öte yandan geçen seneki 2019 büyük ikramiyesini kazanan talihli ortaya çıkmayınca bilet zaman aşımına uğradı. Büyük ikramiye hangi ile çıktı, amorti numaraları ne sorularının cevaplarını da haberimizde bulabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2020 YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin biletleri aldıkları şehirler arasında ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gazi kenti Gaziantep, Ege'nin incisi İzmir ve Bursa var.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2020 YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MİLYONLARIN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN HEYECANI SÜRÜYOR! 2020 YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BURADA...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN